Der Aufsteiger bekommt bei seiner 1:2-Heimniederlage vom bis dahin punktlosen Tabellenletzten TSV Essingen aufgezeigt, was es noch zu verbessern gilt. Für einen Spieler ist leistungsbedingt schon nach 40 Minuten Schluss.

Marius Gschwendtner 22.09.2024 - 21:00 Uhr

Der Lernprozess der Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen im ersten Oberliga-Jahr hält weiter an. Bei der 1:2-Heimniederlage an diesem Sonntag gegen das bislang punktlose Schlusslicht TSV Essingen wurde der Mannschaft vor Augen geführt, dass kein Gegner in der Staffel unterschätzt werden sollte. „Ich denke, die Jungs haben das Spiel auf die leichte Schulter genommen, nachdem sie die Tabelle angeschaut hatten“, sagte der Trainer Francesco Di Frisco. „Das muss eine Lehre für uns alle sein, dass jedes Spiel bei Null anfängt, egal wie viele Zähler der Gegner auf dem Konto hat.“ Dabei hatte der Sportdirektor Ioannis Tsapakidis vorab noch ausdrücklich vor einem solchen Szenario gewarnt.