Drei Spieler könnten für den gesperrten Charalambos Parharidis einspringen. Gegen Villingen II ist ein Sieg fast schon Pflich. Vorher müssen die Spieler noch woanders ranklotzen.

Marius Gschwendtner 18.10.2024 - 12:10 Uhr

Es sei eh keines der Spiele gewesen, dass der Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Fußball-Oberliga hätte gewinnen müssen, sagt der Sportdirektor Ioannis Taspakidis. Die 0:5-Klatsche beim VfR Mannheim war so selbstverständlich auch nicht eingeplant. „Wir hatten uns schon etwas ausgerechnet“, sagt Taspakidis. Trotzdem herrscht rund um den Club vor dem Duell mit dem FC 08 Villingen II keine Untergangsstimmung, hielt die Mannschaft in Unterzahl doch lange engagiert dagegen.