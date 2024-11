Im Kellerduell mit dem Mitaufsteiger SV Fellbach zeigen die Echterdinger zwei Gesichter – und hinterlassen mit einer bitteren 2:3-Heimniederlage viele offene Fragen.

Dominik Grill 03.11.2024 - 21:01 Uhr

Direkt nach Abpfiff verschwanden die Verantwortlichen von Calcio Leinfelden-Echterdingen fluchtartig in der Trainerkabine. Es folgte eine spontane Krisensitzung – fürs Erste ohne personelle Konsequenzen. Ob das so bleibt, wird sich im Lauf dieser Woche zeigen müssen. Klar ist: Die Situation beim Fußball-Oberligisten von den Fildern spitzt sich mehr und mehr zu. Auch das so wichtige Kellerduell mit dem Mitaufsteiger SV Fellbach hat nicht den erhofften Befreiungsschlag gebracht. Ganz im Gegenteil. Die Echterdinger kassierten eine 2:3-Heimpleite und bleiben damit Tabellenvorletzter mit nur elf Punkten.