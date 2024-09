Nach der 1:2-Niederlage in Schwäbisch Gmünd ist beim Aufsteiger aus Echterdingen der Ärger groß. Vor allem zwei Begebenheiten erhitzen die Gemüter.

Franz Stettmer 15.09.2024 - 15:40 Uhr

Der Ärger war auch am Tag danach noch nicht abgeebbt. Ganz im Gegenteil. Schließlich hatte der Trainer Francesco Di Frisco da die Videobilder gesehen. Und in denen erkannte zumindest er die Bestätigung für das, was ihm bereits im Stadion den Blutdruck in die Höhe getrieben hatte. Warum seine Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen das Auswärtsspiel beim 1. FC Normannia Gmünd mit 1:2 verloren haben? „Langsam glaube ich, dass der Verband und dessen Schiedsrichter uns nicht in dieser Spielklasse haben wollen“, zürnt der Trainer.