Der Aufsteiger trifft am Sonntag auf eines der bisherigen Rätsel dieser Saison, den überraschend Tabellenletzten TSV Essingen. Zu einem Thema gibt es vorab eine interne Meinungsverschiedenheit.

Franz Stettmer 20.09.2024 - 14:31 Uhr

Auch wenn die vergleichsweise maue Punkteausbeute nicht so recht zu den bisher ja überwiegend ordentlichen Leistungen passt, und auch wenn der Gegner nun der noch punktlose Tabellenletzte ist: Von Erfolgsdruck will beim Oberliga-Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Essingen noch keiner sprechen. Klar ist gleichwohl: Der dritte Saisonsieg täte in der aktuellen Situation sehr gut. Auch, um ein zuletzt aufgeplopptes Nebenthema zu ersticken. Eines, in welchem der Sportdirektor Ioannis Tsapakidis Kritik an seinem Trainer übt.