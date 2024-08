Der Aufsteiger steht vor seiner Oberliga-Premiere. Jedoch ist die Euphorie nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte bereits abgeebbt. Schuld ist eine Reihe aktueller Sorgen. Welche Wunschtransfers sich zerschlagen haben und wie im Kader nun noch nachgebessert werden soll.

Franz Stettmer 01.08.2024 - 18:15 Uhr

Das fängt ja gut an. Die Punkterunde ist noch gar nicht angepfiffen, da hat der Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen bereits einen neuen Rekordhalter in seinen Reihen. Heimlich, still und leise hat der Trainer Francesco Di Frisco eine Bestmarke geknackt. Seit diesem Donnerstag ist es fix: Sieben Jahre und sieben volle Monate – so lange ist der 37-Jährige nun beim Filderclub im Amt, und damit länger als jeder seiner Vorgänger. Bislang hatte Sascha Gavranovic das vereinsinterne Ranking angeführt. Bei ihm verteilte sich das Dauerbrenner-Dasein einst, anders als bei Di Frisco, über drei Engagements.