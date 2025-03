Mission Kehrtwende, zweites Kapitel: Nach dem vielversprechenden 1:1-Auftakt in Oberachern geht es für die Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen erneut auswärts ran. Gegen den FSV Bietigheim-Bissingen (Samstag, 15.00 Uhr) will der Tabellen-Vorletzte Schwung und Stimmung der vergangenen Wochen mitnehmen. „Seit meinem Wiedereinstieg passt es einfach in der Kabine und auf dem Platz. Das hat man auch gesehen, wie wir in Oberachern verteidigt haben und nach dem Rückstand zurückgekommen sind“, konstatiert Calcio-Trainer Francesco Di Frisco.

Kommt da das Spiel gegen die Bietigheimer, die ihren Rückrundenauftakt mit einer 1:4-Pleite beim FC Zuzenhausen vermasselt haben, gerade recht? „Wir wissen, wie schwer es ist, in Zuzenhausen zu bestehen“, relativiert der Coach, „außerdem schauen wir sowieso auf uns: Wenn wir unsere Basics abrufen und unseren Stiefel runter Spielen, kann der Gegner machen was er will – dann holen wir etwas Zählbares.“ Trotzdem nimmt er vor dem Spiel beim Tabellenzehnten ein wenig Druck aus dem Kessel: „Ich sage immer: Auswärts wollen wir was Zählbares mitnehmen“, erklärt Di Frisco, „aber die Spiele müssen zuhause gewonnen werden.“

Lesen Sie auch

Ein kleiner Stimmungsdämpfer vor der zweiten Auswärtsfahrt in Folge: Toptorjäger Luan Kukic, bereits zuletzt angeschlagen, meldete sich unter der Woche krank. Er wird laut Stand Freitag gegen Bietigheim fehlen – Di Frisco spricht von einem „derben Rückschlag“, unterstreicht aber auch: „Mit den Spielern, die wir im Kader haben, müssen wir was holen.“ Die Elf, die es richten soll, dürfte schon ein Fingerzeig in Richtung zukünftiger Konstellation auf dem Feld sein. Bereits vor dem Start in die zweite Saisonhälfte hatte Di Frisco angekündigt, zügiger eine Stammformation finden zu wollen, als noch in der Hinrunde. Die Tendenz geht in Richtung einer defensiveren Ordnung, bereits beim Rückrundenauftakt in Oberachern traten die Calcio-Kicker mit einer Fünferkette in der Verteidigung an.

Vor dem Spiel gegen die Bietigheimer lässt sich Di Frisco nicht in die Karten schauen. Er verrät aber: In den kommenden ein, zwei Wochen wird sich die Stammformation, die die Kehrtwende im Saisonverlauf bringen soll, herauskristallisiert haben.