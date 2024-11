Der Aufsteiger hat nach dem Rücktritt seines Trainers Francesco Di Frisco eine Lösung zumindest bis zur Winterpause gefunden. Was laut dem Sportchef Tsapakidis nun anders werden soll – und was den ausgestiegenen Coach zuletzt gestört hat.

Franz Stettmer 05.11.2024 - 18:00 Uhr

So ein plötzliches Mehr an Freizeit kann ja auch sein Gutes haben. Die Decke ist ihm jedenfalls nicht gleich auf den Kopf gefallen. Auch wenn es nach eigenem Bekunden ein ziemlich ungewohntes Gefühl war. Montagabend – und kein Training! Stattdessen weilte Francesco Di Frisco mit Ehefrau Marina und seinem Töchterchen Eleven Rose auf einem Stadtfest in seinem Wohnort Kirchheim.