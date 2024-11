In Spiel eins nach dem internen Beben unterliegen die Echterdinger beim hohen Favoriten VfR Aalen mit 0:3. Was für eine sportliche Wende fehlt – und welcher bisherige Stammspieler einen „Denkzettel“ erhält, indem er nicht einmal zum Aufgebot gehört.

Franz Stettmer 10.11.2024 - 13:41 Uhr

Eines ist sicher: Am nötigen Einsatzwillen hat es nicht gefehlt, auch nicht beim neuen Trainerteam. So schritt Marijo Marinovic am Ende tatkräftig voran. Beim obligatorischen Auslaufen fungierte der Coach kurzerhand selbst als Tempomacher. Im Joggingstil geleitete er seine Kicker Runden drehend über den Rasen, flankiert von einem Gruß in Richtung des auf ein Interview wartenden Pressemanns: Einen Moment Geduld bitte noch!