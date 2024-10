Nach der Beendigung seiner Durststrecke will der Aufsteiger Calcio nun „einen Großen ärgern“. An diesem Samstag geht es zum Tabellenvierten VfR Mannheim, der vor der Saison mit dem Transferkracher schlechthin der Staffel aufhorchen lassen hat.

Franz Stettmer 11.10.2024 - 15:30 Uhr

War das der Befreiungsschlag? Geht es nun überhaupt in die Erfolgsspur zurück? Ja, folgt dem schwarzen September womöglich sogar ein goldener Oktober? Fakt ist: Nachdem die Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen am vergangenen Spieltag mit einem 4:1 gegen den FV Ravensburg ihre Durststrecke beendet haben, wollen sie an diesem Samstag (15.30 Uhr) auswärts nachlegen. Auch wenn die zu lösende Aufgabe größer wird. Gegner ist der Tabellenvierte VfR Mannheim – der Verein, der vor dieser Saison mit dem Transferkracher schlechthin der Staffel aufhorchen lassen hat.