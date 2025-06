Das war’s dann also mit dem Abenteuer Fußball-Oberliga. Und wenn es für den Aufsteiger und nun Direktwiederabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen ein zur missratenen Saison passendes Ende geben konnte, dann dieses: Bei der 3:6-Niederlage am Samstag in Hollenbach brachten die Gäste lediglich noch ein 13-Spieler-Aufgebot zusammen, darunter drei Torhüter und in Alessandro Pagano ein eigentlicher Zweite-Mannschaft-Kicker. Auch der Trainer Francesco Di Frisco fehlte. Er weilte auf einer Hochzeit in Gelsenkirchen.