Fußball-Oberliga: Calcio: zwei weitere Neuzugänge fix

Wohl selten dürfte die Sehnsucht nach der Sommerpause größer gewesen sein als in diesem Fall. Nun ein letztes Mal noch, dann hat diese für die Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen zuletzt zunehmend quälende Saison ihr Ende. Mit dem Auswärtsspiel beim FSV Hollenbach verabschiedet sich der schon seit Wochen sichere Absteiger am Samstag (15.30 Uhr) aus der Oberliga. Ein Jahr nach dem großen Aufstiegshurra nun also die prompte Rückkehr in die Verbandsliga, für welche hinter den Kulissen viel Arbeit bleibt. Aktuell sind auf der Großbaustelle „Kader“ immerhin zwei weitere Zugänge fix.