Die Oberliga-Fußballerinnen schlagen den 1. FC Mühlhausen zum Auftakt der Restrunde deutlich mit 8:0. Der Spielleiter bremst dennoch die Aufstiegserwartungen.

Die Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost sind erfolgreich in die Restrunde der Oberliga gestartet. Die Stuttgarterinnen haben am Sonntagnachmittag den 1. FC Mühlhausen deutlich mit 8:0 besiegt und bleiben damit an Spitzenreiter Karlsruher SC II dran. „Das war schon ein Statement“, sagt der Spielleiter Florian Kapfer.

Nachdem Mühlhausen in den Anfangsminuten mit Standards für Gefahr gesorgt hatte, brachte Lisa Kröper die Waldebene-Frauen bereits in der 12. Minute in Führung. Lilly Jansen (28.), Annika Meßner (38.) und Franka Pauline Zimmerer (40.) erhöhten bis zur Pause auf 4:0. Bitter: Jansen musste kurz nach ihrem Tor bereits in der ersten Hälfte verletzt vom Feld. Zudem wechselte Trainer Manuel Strobel Ema Kerqota nach ihrer gelben Karte aus taktischen Gründen kurz vor der Halbzeit aus.

Nach dem Seitenwechsel lief die Partie weiter nur in Richtung des Mühlhausener Tores. Die eingewechselten Spielerinnen hielten das Tempo der Gastgeberinnen hoch. Lisa Schade (47.), erneut Meßner (56.), Vica Deisenroth (72.) und Aliki Dimopoulou (89.) trafen zum Endstand.

„Das war heute eine wahnsinnig gute Teamleistung“, freut sich Kapfer. Der FSV Waldebene Ost, der in den Trikots des Kooperationspartners Stuttgarter Kickers aufläuft, bleibt damit auch nach der Winterpause auf Aufstiegskurs. „Das war natürlich ein Ausrufezeichen. Wir sind total glücklich, wie es läuft“, sagt Kapfer. Dennoch bremst er die Erwartungen: „Wir müssen Woche für Woche unsere Hausaufgaben machen. Dann schauen wir, wo es uns hinführt.“ Spielen die Waldebene-Frauen so wie an diesem Tag, dann sind sie jedoch kaum zu stoppen.