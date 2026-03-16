Die Oberliga-Fußballerinnen schlagen den 1. FC Mühlhausen zum Auftakt der Restrunde deutlich mit 8:0. Der Spielleiter bremst dennoch die Aufstiegserwartungen.
16.03.2026 - 08:50 Uhr
Die Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost sind erfolgreich in die Restrunde der Oberliga gestartet. Die Stuttgarterinnen haben am Sonntagnachmittag den 1. FC Mühlhausen deutlich mit 8:0 besiegt und bleiben damit an Spitzenreiter Karlsruher SC II dran. „Das war schon ein Statement“, sagt der Spielleiter Florian Kapfer.