Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Freitagabend vor 300 Zuschauern ihr Heimspiel gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 0:1 (0:0). Der Trainer kann seinem Team keinen Vorwurf machen.

Susanne Degel 09.11.2024 - 12:02 Uhr

Einen Vorwurf konnte und wollte Tomislav Zoric am Freitagabend nach dem Schlusspfiff der Oberliga-Partie zwischen dem gastgebenden SV Fellbach und dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen den Akteuren nicht machen. „Meine Jungs haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Die Leistung war gut. Leider haben wir mal wieder unsere Chancen nicht verwertet“, sagte der Fellbacher Coach nach der knappen 0:1-Niederlage. Sein Gegenüber Haris Krak, vor seinem Engagement beim FSV zehn Jahre Trainer beim TV Oeffingen, sprach denn auch zurecht von einem Arbeitssieg, bei dem die Seinen auch das Quäntchen Glück in so manchen Situationen hatten. „Wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn die Fellbacher gewonnen hätten“, sagte er.