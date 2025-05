Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am Samstag durch den 3:1-Heimerfolg gegen den SV Fellbach das geschafft, was die Gäste in der Vorwoche endgültig verpasst haben: den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga. Auch wenn es bei den Kappelberstädtern um nichts mehr ging, waren „der Einsatz und das Engagement der Truppe sehr lobenswert, der Sieg der Gastgeber aber dennoch verdient“, sagt der Fellbacher Trainer Tomislav Zoric.