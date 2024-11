In einem packenden Abstiegskrimi beweisen die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach Comeback-Qualitäten und vor allem eines: Charakter. Am Ende siegt das Team bei Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 3:2.

Dominik Grill 04.11.2024 - 10:41 Uhr

45 Minuten lang boten die beiden Oberliga-Aufsteiger Calcio-Leinfelden Echterdingen und der SV Fellbach Fußballunterhaltung vom Feinsten, in den zweiten 45 Minuten stellte sich die Frage: Wer will es mehr? Die Antwort lieferten die Gäste mit zwei schnellen Toren und leidenschaftlichem Einsatz. Am Ende hieß es 3:2 für den SVF. Spielerisches Prädikat: Abstiegskampf.