Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach bestreiten am Samstag, 15 Uhr, das zweite Heimspiel binnen acht Tagen. Gegner ist der Tabellensiebte SV Oberachern, der das Hinspiel mit 1:0 gewann.

Susanne Degel 04.04.2025 - 08:10 Uhr

Im zweiten Heimspiel nacheinander binnen acht Tagen empfangen die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstagnachmittag, 15 Uhr, den SV Oberachern. Erstmals in diesem Kalenderjahr könnte die Partie auf dem Rasenplatz im Max-Graser-Stadion ausgetragen werden. Noch sei die Entscheidung aber nicht gefallen, sagt der SVF-Trainer Tomislav Zoric. „Wir haben zwar in dieser Woche im Stadion trainiert, aber der Rasen ist wirklich sehr schwer zu bespielen. Wir wissen nicht, ob wir uns da nicht ins eigene Fleisch schneiden, wenn die Partie dort angepfiffen wird.“