Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren das erste Auswärtsspiel der Saison beim 1. FC Normannia Gmünd mit 0:3. Der Trainer Tomislav Zoric beklagt dabei, dass sich seine Spieler nach dem 0:1 nicht an den Matchplan gehalten haben.

Susanne Degel 11.08.2024 - 19:26 Uhr

Gerade einmal 22 Minuten waren am Samstagnachmittag auf dem Rasenplatz in Schwäbisch Gmünd gespielt, als es einem schon ein bisschen Angst um die Gäste des SV Fellbach werden musste. Denn zu diesem Zeitpunkt lagen die Oberliga-Fußballer um den Trainer Tomislav Zoric vor 200 Zuschauern gegen die gastgebende Normannia bereits mit 0:3 in Rückstand. „Nach dem 0:1 ist unser neu gewonnenes Selbstbewusstsein ins Wanken geraten. Wir haben es dann nicht geschafft, den Rückschlag wegzustecken, waren da einfach nicht stabil genug“, sagt Zoric.