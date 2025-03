Die abstiegsbedrohten Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren auch das zweite Pflichtspiel nach der Winterpause – 0:2 im Kellerduell mit dem FV Ravensburg. In der Tabelle ist der Aufsteiger nun auf Platz 16.

Susanne Degel 09.03.2025 - 15:41 Uhr

Eine Stunde lang hatte in der cteam-Arena zu Ravensburg alles auf ein torloses Unentschieden in der Kellerpartie der Oberliga zwischen dem gastgebenden FV und dem SV Fellbach hingedeutet. Beide Mannschaften wollten vor den rund 630 Zuschauern nicht als Verlierer vom Platz gehen und scheuten deshalb das Risiko. „Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe, das torlose Unentschieden zur Pause war leistungsgerecht“, sagte der Fellbacher Trainer Tomislav Zoric. Allerdings sei ihm früh klar gewesen, dass jenes Team, das den ersten Treffer erzielen sollte, auch das Spiel gewinnen würde. Und so war es denn auch.