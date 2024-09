Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag beim SV Oberachern an. Dessen Trainer erwartet ein Duell auf Augenhöhe.

Susanne Degel 20.09.2024 - 11:09 Uhr

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach müssen an diesem Samstag zum zweiten Mal hintereinander auswärts ran. Gegner ist um 14 Uhr der SV Oberachern. Dabei erwartet das Gäste-Team im Waldseestadion „kein überragender, aber ein sehr guter Gegner“, sagt der Fellbacher Trainer Tomislav Zoric. Die Gastgeber aus Südbaden, die seit dem Aufstieg 2015 ununterbrochen in der Oberliga vertreten sind, haben die vergangene Runde auf dem zehnten Platz beendet. Zuletzt hat das Team um den Kapitän Nico Huber aber zweimal mit seinen Leistungen aufhorchen lassen: beim 2:0-Heimsieg gegen die hoch eingeschätzte Mannschaft des 1. CfR Pforzheim sowie beim 1:0-Auswärtserfolg in Reutlingen. „Oberachern hat eine sehr gute Mannschaft mit einer sehr guten Offensive. Es macht wirklich Spaß ihr zuzuschauen“, sagt Zoric über den kommenden, sehr heimstarken Gegner.