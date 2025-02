Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen im ersten Spiel nach der Winterpause am Samstag den punktgleichen Tabellennachbarn TSG Backnang.

Susanne Degel 27.02.2025 - 17:28 Uhr

Es ist so weit. Die pflichtspielfreie Winterpause ist vorbei, auch in der Fußball-Oberliga rollt an diesem Wochenende wieder der Ball. Für die Abordnung des SV Fellbach beginnt die zweite Saisonphase gleich mit einem „Kracher“. Denn zu Gast im Max-Graser-Stadion ist am Samstag, 15 Uhr, der punktgleiche Tabellennachbar TSG Backnang um den Fellbacher Ex- und Aufstiegstrainer Mario Marinic.