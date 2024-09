Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren das Auswärtsspiel beim SV Oberachern mit 0:1 (0:0) und warten damit in dieser Spielzeit weiterhin auf den ersten Sieg auf fremdem Platz.

Susanne Degel 22.09.2024 - 13:54 Uhr

In der Summe, so Tomislav Zoric, sei die 0:1-Niederlage der Oberliga-Fußballer des SV Fellbach beim SV Oberachern am Samstagnachmittag verdient gewesen. „Aber nötig war sie nicht“, sagte der SVF-Coach. Wieder einmal hätten die Seinen viel Lob für ihren Auftritt bekommen – aber eben keine Punkte. Damit geht das Warten auf den ersten Auswärtssieg – nach nunmehr vier Niederlagen und einem Unentschieden in dieser Spielzeit – nach der Hälfte der Hinserie weiter.