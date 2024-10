Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach spielen beim heimstarken FSV Hollenbach 2:2-Unentschieden (1:1) und verbuchen damit ihren zweiten Auswärtspunkt in dieser Saison.

Susanne Degel 03.10.2024 - 19:48 Uhr

Tomislav Zoric hat sich nach dem Schlusspfiff geärgert – auch wenn er vermutlich vor der Partie beim heimstarken FSV Hollenbach ein 2:2 unterschrieben hätte. Aber: „Es wäre mehr drin gewesen“, sagte der Coach der Oberliga-Fußballer des SV Fellbach nach dem Spiel am Donnerstag. Denn die Gäste hatten vor der Pause ein starkes Spiel mit Ball abgeliefert und die Partie phasenweise dominiert. „Wenn wir uns die zwei Eier nicht einfangen, gewinnen wir“, sagte Zoric. Am Ende freilich mussten der Fellbacher Coach und seine Entourage mit der Punkteteilung leben – auch weil sie zweimal in Rückstand gelegen hatten und erst neun Minuten vor dem Ende das letztlich verdiente 2:2 erzielten.