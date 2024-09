Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen ihr Heimspiel am Sonntag gegen den FC 08 Villingen II vor mehr als 250 Zuschauern mit 2:1 und schrauben ihr Punktekonto damit auf zehn hoch.

Susanne Degel 08.09.2024 - 22:00 Uhr

Manchmal reichen 60 Sekunden und ein Ballkontakt, um bejubelt und gefeiert zu werden. Von den Mitspielern und den mehr als 250 Fans, die alle ihr Glück kaum fassen konnten. Denn in der Oberliga-Partie zwischen dem gastgebenden SV Fellbach und dem FC 08 Villingen II waren am Sonntag bereits 90 Minuten gespielt, als der SVF-Trainer Tomislav Zoric Giuliano D’Aleo für Torben Hohloch auf den Platz schickte. Was also sollte D’Aleo noch tun in einem Spiel, das die Gastgeber in den ersten 45 Minuten zwar dominiert hatten, in dem ihnen nach Wiederanpfiff aber gehörig die Felle davongeschwommen waren? Ganz einfach: den Siegtreffer erzielen. Und das tat er denn auch. Nach feiner Vorarbeit von Jamie Miller traf der Youngster mit seinem ersten Ballkontakt. 2:1 lautete das Endergebnis nach etwas mehr als 90 Minuten, in denen die Gastgeber zwei Gesichter gezeigt hatten.