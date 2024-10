Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Sonntagnachmittag bei der SG Sonnenhof Großaspach um den Ex-Fellbacher und Torschützen Niklas Pollex mit 0:6 (0:5). Leon Leuze bricht sich das Handgelenk.

Susanne Degel 21.10.2024 - 00:51 Uhr

Autsch. Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach sind zum zweiten Mal binnen zehn Tagen heftig unter die Räder gekommen. Nach dem 0:7 am vorvergangenen Freitag im Heimspiel gegen den Spitzenreiter TSG Balingen musste sich das Team um den Trainer Tomislav Zoric nun am Sonntag mit 0:6 dem neuen Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach geschlagen geben. Die Messe war dabei schon nach gut einer Viertelstunde gelesen. Nach zwei Toren von Fabian Eisele und dem Ex-Fellbacher Niklas Pollex führten die Gastgeber früh mit 3:0. „Wir haben genau da weitergemacht, wo wir gegen Balingen aufgehört hatten“, sagt Zoric. Nämlich mit einer unterirdischen Leistung. „Das war ein indiskutabler Auftritt in der ersten Hälfte.“