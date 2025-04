Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag beim Regionalliga-Absteiger VfR Aalen an, den sie im Hinspiel mit 2:1 besiegt haben. Derweil haben die Verantwortlichen auf der Suche nach einem Sportlichen Leiter für das Team einen alten Bekannten gewonnen.

Susanne Degel 10.04.2025 - 17:33 Uhr

Vor dem Auswärtsspiel der Oberliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 15.30 Uhr, beim VfR Aalen können die Verantwortlichen um die Abteilungsleiterin Nicole Sdunek zwar noch keinen Nachfolger für den am Ende aus beruflichen Gründen scheidenden Trainer Tomislav Zoric präsentieren, wohl aber einen neuen Sportlichen Leiter. Und der ist beim SVF kein Unbekannter. Janny Falbo, in der vergangenen Saison noch Trainer der Fellbacher Bezirksliga-Fußballer und zuletzt als DFB-Stützpunkttrainer tätig, übernimmt das Amt beim Oberligisten mit sofortiger Wirkung. „Mit Janny gewinnen wir einen Mitstreiter, dem der SVF am Herzen liegt, der viel Erfahrung mitbringt und über ein starkes Netzwerk verfügt“, sagt der Sportdirektor Frank Weinle. Falbo soll bereits mitten in den Planungen und Gesprächen für die neue Saison stecken. Auch für die zweite Mannschaft sind die Macher auf der Suche nach einem Sportlichen Leiter fündig geworden. Timo Zeidler, zuletzt Co-Trainer von Coach Verim Kica, wird den Posten übernehmen.