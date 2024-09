Hochsicherheitsspiel in Fellbach

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, den ehemaligen Zweitligisten VfR Aalen.

Susanne Degel 27.09.2024 - 20:59 Uhr

Die Verantwortlichen der Fußballabteilung des SV Fellbach um ihre Leiterin Nicole Sdunek haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt, sind seit Wochen mit der Polizeibehörde, der Stadt und dem Fanbeauftragten des VfR Aalen in Kontakt. Und das alles, weil die Oberliga-Partie des SVF am Samstag (15 Uhr, Max-Graser-Stadion) gegen den Regionalliga-Absteiger von der Ostalb als Sicherheitsspiel deklariert wurde. Der Aufwand für den Gastgeberklub ist enorm. Allein 25 Ordner werden im Einsatz sein, ebenso vier Ersthelfer. Für die Gästefans wird es einen getrennten Einlass über die Kienbachstraße geben, einen abgesperrten Fanblock sowie eine eigene Bewirtungsstation. Überdies werden an beiden Einlässen Taschen- und Abtastkontrollen durchgeführt.