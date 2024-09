Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitagabend, 19 Uhr, bei der Top-Mannschaft des 1. CfR Pforzheim an, bei der in Niklas Hofmeister und Niklas Koroll auch zwei Ex-Fellbacher mitmischen.

Susanne Degel 13.09.2024 - 08:33 Uhr

Die Verletztenmisere beim Fußball-Oberligisten SV Fellbach hält weiterhin an. Vor dem achten Ligaspiel an diesem Freitagabend (19 Uhr, Kramski-Arena) beim 1. CfR Pforzheim muss der Trainer Tomislav Zoric auf sieben Spielen verzichten: Felix Dreher, Leon Leuze, Luis Damasio Ribeiro, Luca Campanile, Thomas Bauer und wahrscheinlich auch Jonas Kohler fehlen verletzungsbedingt. Des Weiteren ist auch Ibrahim Njie zum Zuschauen verdammt. Die rote Karte, die sich der Defensivspezialist in der Partie gegen den FV Ravensburg für ein grobes Foulspiel eingehandelt hatte, wurde nun vom Sportgericht mit einer Sperre von fünf Spielen geahndet. Der 24-Jährige ist somit erst wieder in der Auswärtspartie am Donnerstag, 3. Oktober, beim FSV Hollenbach einsatzfähig.