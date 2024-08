Der Oberliga-Neuling SV Fellbach empfängt an diesem Samstag, 12 Uhr, das Tabellenschlusslicht TSV Essingen, das mit zahlreichen Ex-Profis bestückt ist.

Susanne Degel 15.08.2024 - 17:33 Uhr

Wenn die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag den TSV Essingen zum dritten Punktspiel der Saison empfangen, dann tun sie dies zu ungewohnter Stunde. Denn die Partie wird bereits um 12 Uhr im Max-Graser-Stadion angepfiffen. Der Grund: SVF-Trainer Tomislav Zoric ist am Nachmittag zur Hochzeit bei einem seiner besten Freunde geladen – und will freilich pünktlich sein.