Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Mittwochabend nach gutem Start beim VfR Mannheim mit 2:5. Das nächste Spiel findet bereits am Sonntag, 15 Uhr, daheim gegen den FC 08 Villingen II statt.

Susanne Degel 05.09.2024 - 13:24 Uhr

Ein bisschen fühlte sich Tomislav Zoric, der Trainer der Oberliga-Fußballer des SV Fellbach, am Mittwochabend bei der 2:5-Niederlage im Rhein-Neckar-Stadion zu Mannheim an das Auswärtsspiel seiner Entourage am zweiten Spieltag beim 1. FC Normannia Gmünd erinnert. Damals wie am Mittwoch waren die Gäste gut in die Partie gekommen und hatten beste Chancen mit 1:0 in Führung zu gehen. Damals wie am Mittwoch erzielten allerdings die Gastgeber die Führung mit der Folge, dass das junge Fellbacher Ensemble seine Stabilität einbüßte, mitunter konfus und naiv agierte und kurz darauf auch noch die Treffer zum 0:2 und 0:3 hinnehmen musste.