Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren beim Tabellenzweiten TSG Balingen unglücklich mit 2:3.

Torsten Streib 26.04.2025 - 00:09 Uhr

Nach dem Abpfiff am Freitagabend in der Partie beim Tabellenzweiten TSG Balingen war wieder Enttäuschung der dominierende Gefühlszustand beim SV Fellbach. Der abstiegsbedrohte Oberligist hatte wieder ein gutes Spiel hingelegt, belohnte sich aber wieder nicht und verlor mit 2:3. Und wieder stand die Belegschaft vom Max-Graser-Stadion durch einen späten Gegentreffer ohne Punkte da. Fiel dieser in der Vorwoche bei der 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen den FSV Hollenbach in der ersten Minute der Nachspielzeit, folgte der Nackenschlag dieses Mal in der 90. Minute.