Die Fellbacher Oberliga-Fußballer empfangen am Samstag, 15 Uhr, den Mitaufsteiger FC Zuzenhausen. Nach den beiden zuletzt heftigen Niederlagen erwartet der Trainer Tomislav Zoric ein Spiel auf Augenhöhe.

Susanne Degel 24.10.2024 - 22:57 Uhr

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach haben zwei heftige Spielwochenenden gegen die beiden Topklubs der Liga hinter sich. Der 0:7-Heimspielniederlage gegen die TSG Balingen folgte vor Wochenfrist das 0:6 bei der SG Sonnenhof Großaspach. An diesem Samstagnachmittag nun, wenn um 15 Uhr der badische Mitaufsteiger FC Zuzenhausen im Max-Graser-Stadion zu Gast ist, will das Team wieder ein anderes Gesicht zeigen. „Wir sind in der Bringschuld auch wieder die Leistung zu zeigen, die unseren eigenen Ansprüchen genügt und die uns in den Wochen zuvor ausgezeichnet hat“, sagt der Fellbacher Trainer Tomislav Zoric.