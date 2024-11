Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren ihr letztes Hinrundenspiel beim SSV Reutlingen mit 1:2 (1:0). Nach 17 Spielen stehen damit 17 Punkte auf der Habenseite.

Susanne Degel 17.11.2024 - 17:23 Uhr

Es war eine der schlechtesten Saisonleistungen, die die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach am Samstagnachmittag bei ihrem Gastspiel in Reutlingen gezeigt haben. Folglich stand am Ende der 90 Minuten eine nicht unverdiente 1:2-Niederlage gegen den gastgebenden SSV. „In Summe war der Sieg der Reutlinger durchaus verdient. Wir sind mit dem Druck nicht zurechtgekommen, waren zu träge und zu passiv“, sagte ein enttäuschter Fellbacher Trainer Tomislav Zoric.