Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach starten an diesem Samstag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den FC Nöttingen in die neue Saison – mit einem neuen Trainer und nach großem personellen Umbruch. Den 16 Abgängen aus dem Meisterteam stehen 19 Zugänge gegenüber.

Susanne Degel 04.08.2024 - 18:09 Uhr

Der Jubel am 1. Juni ist riesengroß gewesen. Mit dem finalen 3:0-Erfolg gegen den SSV Ehingen-Süd haben sich die Fußballer des SV Fellbach am letzten Spieltag der Saison 2023/2024 die Meisterschaft in der Verbandsliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga gesichert. Es ist bis dato der größte Erfolg in der Abteilungsgeschichte der Fellbacher Kicker.