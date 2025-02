Das nächste Testspiel der Fußballer des Oberligisten findet am Samstag, 12 Uhr, gegen den FC Nöttingen statt.

Susanne Degel 07.02.2025 - 10:29 Uhr

Die Verantwortlichen der Oberliga-Fußballer des SV Fellbach waren in den vergangenen Tagen noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv, haben dabei zwei Last-Minute-Transfers getätigt und sich damit noch einmal für die am Samstag, 1. März, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die TSG Backnang beginnende zweite Saisonphase verstärkt. Stürmertalent Rafael Terpsiadis, 20, hat just von der TSG den Weg zum SVF gefunden, Defensivspezialist Hazir Shala, 20, vom nordbadischen Verbandsligisten VfB Bretten. Letztgenannter hatte sich allerdings nach einer Verletzung schon eine Weile beim SVF fit gehalten und dabei überzeugt. „Hazir ist technisch stark, hat eine gute Mentalität und scheut sich nicht, auch mal dazwischenzugehen. Er hat das Potenzial, uns weiterzuhelfen“, wird der Fellbacher Cheftrainer Tomislav Zoric auf der Internetplattform fupa.net zitiert. Im Testspiel an diesem Samstag, 12 Uhr, daheim gegen den FC Nöttingen, werden beide allerdings noch nicht im Aufgebot stehen. „Sie befinden sich noch im Aufbau“, sagt Zoric.