Fußball-Oberliga: Top-Torjäger „Zu wenige Spieler haben an den Nichtabstieg geglaubt“
Tasos Leonidis, aktuell bester Torschütze der Fußball-Oberliga spricht über seinen Lauf, Pläne und seine Zeit zuvor bei Calcio Leinfelden-Echterdingen.
Tasos Leonidis war in der vergangenen Runde einer der wenigen Gewinner beim Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen. Nach der Saison wechselte er zum FC Nöttingen, startet derzeit durch und führt die Torschützenliste der Fußball-Oberliga an. Trotz des Abstiegs war für ihn das Jahr bei Calcio „nicht vergeudet“, sagt der 20-jährige Stürmer im Interview.