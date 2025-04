Nach dem schwachen Auftritt in Aalen ist für die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach im Heimspiel gegen Hollenbach Wiedergutmachung angesagt.

Torsten streib 18.04.2025 - 17:00 Uhr

Den Blick auf die Tabelle der Oberliga verkneift er sich. Der sei auch aktuell nicht wichtig, sagt Tomislav Zoric. Vielmehr konzentriert sich der Trainer des SV Fellbach mit seinem Team auf die Inhalte jedes einzelnen Spiels. Im aktuellen Fall auf jenes an diesem Samstag, 15 Uhr, zuhause gegen den FSV Hollenbach, in dem der Aufsteiger nach dem schwachen 0:6-Auftritt zuletzt beim VfR Aalen Wiedergutmachung betreiben will und laut seinem Coach „gewinnen möchte“. Ein Vorhaben, das sich nebenbei auch für die Tabelle gut machen würde. Die Fellbacher könnten durch einen Sieg den Rückstand auf den sicheren Platz zwölf möglicherweise bis auf drei Zähler verkürzen und zudem auch die Hollenbacher mit in den Abstiegssumpf ziehen.