Die Niederlande trauern dem verpassten Sieg gegen Japan hinterher. Der Kapitän spricht Klartext. Und sein Trainer klagt über die hohen Erwartungen in der Heimat.
15.06.2026 - 06:45 Uhr
Arlington - Als Virgil van Dijk den Preis für den Spieler des Spiels entgegennahm, schaute er für das obligatorische Foto leicht grimmig in die Kamera. Die Wahl fiel verdient auf den Kapitän, Abwehrchef und Torschützen der Niederländer - doch das war ihm in dem Moment völlig egal. Van Dijk ärgerte sich über den verpassten Sieg beim 2:2 (0:0) zum WM-Auftakt gegen Japan und macht daraus auch verbal keinen Hehl.