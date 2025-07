Fußball-Pokal: SV Fellbach: Die Trainer wollen den Klassenunterschied sehen

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Samstag, 18.30 Uhr, in der ersten WFV-Pokalrunde beim TSV Crailsheim an.

Vor knapp vier Wochen haben die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen, die für sie am Samstag, 9. August, 15.30 Uhr, mit der Begegnung beim Aufsteiger TSV Weilimdorf beginnt. Ein erster echter Prüfstein indes wartet schon an diesem Samstagabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) auf das neu formierte SVF-Ensemble um das ebenfalls neue Trainer-Brüder-Paar Kiriakos und Nicos Gountoulas. In der ersten Runde des württembergischen Verbandspokals tritt der Oberliga-Absteiger beim TSV Crailsheim an. Der Landesligist hat die vergangene Spielzeit in der Staffel 1 mit 50 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz beendet.