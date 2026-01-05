Seit Jahren will der Traditionsclub aus Manchester wieder an einstige Größe anknüpfen. Doch auch Ruben Amorim scheitert an dem Unterfangen.
05.01.2026 - 11:40 Uhr
Manchester - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer Ruben Amorim getrennt. Da der Club auf dem sechsten Rang der Premier League stehe, habe die Vereinsführung "schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist", teilte der Club mit. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.