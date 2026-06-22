Ein Argentinier soll bei RB Leipzig für neue Höhenflüge in der Champions League sorgen. In der Bundesliga ist der ehemalige Bayern-Spieler bestens bekannt.
22.06.2026 - 18:35 Uhr
Leipzig - RB Leipzig hat Martín Demichelis als neuen Trainer verpflichtet. Der 45 Jahre alte Argentinier wird Nachfolger von Ole Werner und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Werner hatte die Sachsen als Tabellen-Dritten zwar in die Champions League geführt, musste nach internen Differenzen aber trotzdem nach nur einjähriger Amtszeit gehen.