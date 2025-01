Der 1. Göppinger befindet sich in der Vorbereitung auf die restliche Regionalligasaison. Im Rahmen des Trainingslagers sprach auch der langjährige Psychologe der Nationalmannschaft, Hans-Dieter Hermann, zum Team von Coach Gianni Coveli.

Jürgen Frey 31.01.2025 - 10:59 Uhr

Der 1. Göppinger SV spielt als Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga bisher eine stabile Saison und steht in der Winterpause auf dem 13. Rang. Damit auch am Rundenende ein Nichtabstiegsplatz herausspringt, hat die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli nicht nur Offensivmann Kevin Dicklhuber von den Stuttgarter Kickers unter den Hohenstaufen zurückgeholt.