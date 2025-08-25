 
Fußball-Regionalliga der Frauen VfL Herrenberg startet mit Niederlage

Fußball-Regionalliga der Frauen: VfL Herrenberg startet mit Niederlage
1
Herrenbergs Spielführerin Selina Walter trifft vom Elfmeterpunkt zur Führung. Foto: Eibner-Pressefoto/Zink

Der VfL Herrenberg startet mit einer Niederlage beim Mitaufsteiger SpVgg Greuther Fürth in die Regionalliga-Saison. Dabei ist dem Trainer vor allem eine Sache aufgefallen.

Die Fußballerinnen des VfL Herrenberg sind mit einer 1:2-Niederlage bei Mitaufsteiger SpVgg Greuther Fürth in die Regionalliga-Saison gestartet. „Nach den jüngsten beiden Auftritten wissen wir nun, woran wir in den kommenden Wochen noch arbeiten müssen“, sagte der Trainer Steven Riechers. Denn sowohl in der Playoff-Runde des DFB-Pokals als auch beim Liga-Auftakt haben die Gegner eine weitaus höhere Intensität auf den Platz gebracht als die Herrenbergerinnen.

 

Den ersten Treffer erzielten dennoch die Gäste. Annika Schmidt wurde im Sechzehner von den Beinen geholt. Spielführerin Selina Walter verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0. Mit der Führung im Rücken gaben die Gäste das Spiel allerdings aus der Hand. „Wir sind danach kaum mehr hinterhergekommen“, analysierte der Coach. Katharina Baumann kam im Strafraum einen Schritt zu spät. Ann-Kathrin Wolfram vollendete aus elf Metern zum Ausgleich. Nur eine Minute später drehte die Stürmerin die Partie nach einer Ecke. „Auch in dieser Situation waren wir nicht konsequent genug“, haderte Riechers. „So gehen wir statt mit einer 1:0-Führung mit einem 1:2-Rückstand in die Pause.“

Fußball-Regionalliga Frauen: Diesmal will der VfL Herrenberg die Klasse halten

Fußball-Regionalliga Frauen Diesmal will der VfL Herrenberg die Klasse halten

Die Herrenbergerinnen kehren am Samstag zurück auf die Regionalliga-Bühne. Mit einer jungen Mannschaft und schönem Fußball wollen sie diesmal den Klassenerhalt schaffen.

Zwar konnte seine Mannschaft in der zweiten Hälfte wieder aufdrehen, allerdings sprangen kaum Chancen heraus. Stattdessen verhinderte Keeperin Ann-Cathrin Maurer noch das 1:3 nach einem Konter.

„Es ist im Moment noch ein bisschen zu wenig von uns“, sagte der Coach. „Wir müssen klarer und konsequenter in unseren Aktionen werden.“ Denn am kommenden Sonntag ist mit der SG Haitz ein weiterer Mitaufsteiger im Volksbankstadion zu Gast.

