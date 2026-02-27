 
  6. Die TSG Balingen war für den SGV Freiberg zuletzt ein zäher Gegner

Fußball-Regionalliga Die TSG Balingen war für den SGV Freiberg zuletzt ein zäher Gegner

Fußball-Regionalliga: Die TSG Balingen war für den SGV Freiberg zuletzt ein zäher Gegner
1
Kapitän Marco Kehl-Gomez gelang im Hinspiel das entscheidende Tor. Foto: Baumann

Der SGV Freiberg will mit Sieg an Regionalliga-Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach dranbleiben.

Begeistert war Kushtrim Lushtaku nicht über die unfreiwillige, längere Pause, nachdem der Re-Start des SGV Freiberg in der Regionalliga Südwest am vergangenen Samstag gegen Eintracht Trier abgesagt werden musste. Zum einen wurden die Freiberger durch die SG Sonnenhof Großaspach nach deren Sieg gegen den SC Freiburg II als Tabellenführer vorübergehend abgelöst. Zum anderen war sein Team heiß und bereit für das Spiel.

 

Jetzt starten die Freiberger also mit einem Auswärtsspiel nach der Winterpause bei der TSG Balingen. Blick man auf die Tabelle, scheint dies eine machbare Lösung für den derzeitigen Tabellenzweiten, denn die Balinger liegen auf Rang 16 und kämpfen um den Klassenverbleib. Aber der Eindruck täuscht, denn der Aufsteiger zählt nicht unbedingt zu den Lieblingsgegner des SGV.

Das unterstreichen die beiden vergangenen Partien. Besonders bitter war das Halbfinal-Aus im WfV-Pokal bei der TSG. In der Hinserie schlug man das Team von Trainer Murat Isit durch einen Treffer von Kapitän Marco Kehl-Gomez mit 1:0. Isit wird den Verein im Sommer verlassen und wird durch den Schweizer Michael Schilling ersetzt. Man darf gespannt sein, wem Kushtrim Lushtaku von den drei Winter-Neuzugängen Nicklas Shipnoski, Forian Ballas und Minos Gouras das Vertrauen für die Startformation schenkt. Das Trio bringt die Erfahrung von 157 Zweit- und 256 Drittligaspielen mit. Das ausgefallene Spiel gegen Trier holen die Freiberger am 4. März (19 Uhr) in Nöttingen nach. Grund: Im Wasenstadion in Freiberg gibt es keine Flutlichtanlage.

