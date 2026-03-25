Fußball-Regionalliga Frauen „Schöne und intensive Zeit“ – Trainer verlässt VfL Herrenberg
Trainer Steven Riechers verlässt die Fußballerinnen des VfL Herrenberg und wechselt in den Oberliga-Fußball der Männer. Ein Nachfolger steht bereits fest.
Trainer Steven Riechers verlässt die Fußballerinnen des VfL Herrenberg und wechselt in den Oberliga-Fußball der Männer. Ein Nachfolger steht bereits fest.
Nach vier Jahren ist Schluss: Trainer Steven Riechers verlässt zum Ende der Runde die Fußballerinnen des VfL Herrenberg. „Es war eine sehr schöne, aber auch sehr intensive Zeit“, sagt er. Doch er denke, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist weiterzuziehen. „Ich bin dem Verein wirklich sehr dankbar für die Chance, die ich hier bekommen habe. Ich durfte mich weiterentwickeln und Dinge ausprobieren.“ Doch um die nächsten Schritte zu gehen, wäre für beide Seiten eine Veränderung das Beste, erklärt er.