Der SGV Freiberg erwartet am ersten Regionalliga-Spieltag Aufsteiger 1. Göppinger SV. Welche Erwartungen hat der Vorjahres-Vierte vor dem Auftakt, den wir live streamen?

Jürgen Frey 25.07.2024 - 11:28 Uhr

Wenn ein Verein auf Platz vier gelandet ist, dann sieht es zumindest auf den ersten Blick nach Understatement aus, wenn in der darauf folgenden Saison nur den Klassenverbleib als Ziel ausgegeben wird. Beim Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg ist dies vor dem Start an diesem Samstag (14 Uhr/Wasenstadion) gegen den Aufsteiger 1. Göppinger SV aber der Fall. „Unser erstes Ziel ist es, drin zu bleiben“, stellt der Sportliche Leiter Dieter Gerstung klar und liefert die Begründung gleich hinterher: „Wir haben schon einen beträchtlichen Aderlass in unserem Kader zu verkraften.“ Allerdings wird der SGV personell noch nachlegen. In dieser Woche sollen noch drei Neuzugänge vermeldet werden.