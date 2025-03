Kushtrim Lushtaku kann sich in seinem zweiten Spiel über die ersten drei Punkte freuen: Die SGV Freiberg gewinnt gegen SC Freiburg II.

Marius Gschwendtner 02.03.2025 - 13:30 Uhr

Diesmal waren es keine fünf wie im Hinspiel, sondern nur ein Bundesliga-Profi, der den SC Freiburg II gegen die SGV Freiberg im Regionalliga-Spiel unterstützte. Für Florent Muslija muss es aber ein Kulturschock gewesen sein, als er am Samstagnachmittag im Wasen-Stadion auflief. Wie befürchtet war der Rasen in Freiberg in keinem guten Zustand. Der Regen der vergangenen Tage hatte den Platz aufweichen lassen. Entsprechen wenig Halt hatten die 22 Akteure auf dem Feld. „Es war brutal schwer, heute hier zu spielen. Vor allem für zwei Mannschaften wie wir und Freiburg, die gerne den Ball laufen lassen“, sagte Freibergs Cheftrainer Kushtrim Lushtaku im Anschluss an den 2:0-Sieg im Verfolgerduell.