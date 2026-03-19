Nach dem Ausscheiden gegen die Stuttgarter Kickers richtet der SGV Freiberg den Blick auf die Liga. Am Samstag geht es mit dem Spiel gegen die Kickers Offenbach weiter.
Der Pokal liegt dem SGV Freiberg einfach nicht: Am Dienstagabend war der Regionalliga-Spitzenreiter beim Ligakonkurrenten Stuttgarter Kickers im Virtelfinale des WFV-Pokals mit 1:3 ausgeschieden. „Dass wir im Pokal nicht gut abschneiden, weiß jeder. Mit unseren Ansprüchen müssen wir im Finale stehen“, sagte Kapitän Marco Kehl-Gomez. Doch stattdessen platzte erneut der Traum vom Titelgewinn vorzeitig. Gal Grobelnik hatte in der 17. Minute per Foulelfmeter die Gäste in Führung gebracht. Melkamu Frauendorf (32.) und Per Lockel (66.) hatten das Spiel gedreht. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf dann Ex-Freiberger David Tomic mit einem Traumtor aus rund 35 Metern zum Endstand.