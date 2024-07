Traditionsverein Stuttgarter Kickers hat am Samstag offiziell sein 125-Jahr-Jubiläum gefeiert – und das eigene Mini-Turnier gewonnen. Der Regionalliga-Start kann kommen.

ump 21.07.2024 - 15:37 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag ihr 125-Jahr-Jubiläum gefeiert – und dabei auch noch den Sieg beim dazugehörigen Mini-Turnier mit den beiden Gastmannschaften aus Regenburg und Linz in Österreich, mit denen die Kickers seit langem eine Fanfreundschaft verbindet. Zum Abschluss am Samstag bei immer noch hochsommerlichen Temperaturen im Gazi-Stadion gelang dem Regionalligisten ein 4:1-Sieg gegen den österreichischen Bundesligisten FC Blau-Weiss Linz, der zuvor gegen Jahn Regenburg 1:0 gewonnen hatte.