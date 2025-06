Bei den Stuttgarter Kickers schreiten die Planungen für die neue Saison in der Fußball-Regionalliga weiter voran. Nun hat der Club eine Neuverpflichtung für die Abwehr getätigt.

Dort war der Handlungsdruck zuletzt größer geworden, da Nyamekye Awortwie-Grant per Ausstiegsklausel den Verein verlassen hat. Den Innenverteidiger zieht es zu Energie Cottbus. Die Kickers dagegen holen nun Verstärkung aus Hannover – allerdings keine in Stuttgart unbekannte.

Schon von 2021 bis 2023 trug Jacob Danquah das Trikot der Blauen (davor des VfB Stuttgart) – damals für die U 17 und die U 19 des Clubs. Nun kehrt der Innenverteidiger als Bestandteil des Regionalliga-Kaders auf die Waldau zurück. „Ich kenne Jacob noch gut aus meiner ersten Amtszeit und weiß, was er auf und neben dem Platz für Qualitäten mitbringt“, sagt Kickers-Sportchef Lutz Siebrecht, „daher freut es mich umso mehr, dass wir ihn von einer Rückkehr zu den Kickers überzeugen konnten. Er bringt alles mit, um bei uns erfolgreich zu sein.“

1,94 Meter ist der 20-Jährige groß, gilt als beidfüßig, weshalb auch der Kickers-Trainer Marco Wildersinn sagt: „Jacob bringt alles mit, was von einem Innenverteidiger im modernen Fußball verlangt wird.“ Allerdings konnte er das zuletzt kaum zeigen.

In der vergangenen Drittligasaison kommt Jacob Danquah lediglich auf einen Kurzeinsatz für Hannover 96 II. Der Hauptgrund: Mehrere Monate setzte ihn eine Meniskusverletzung außer Gefecht. Erst ganz am Ende der Saison war er wieder fit und stand noch zweimal im Kader. Bei den Kickers will er nun „mit der Mannschaft wachsen und Erfolge feiern“.